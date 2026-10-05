ЗМІ: "АдН" відмовилася від своєї мети вивести Німеччину з єврозони

Ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у внутрішньому стратегічному документі відмовляється від своєї багаторічної вимоги щодо виходу країни з єврозони і натомість робить ставку на фундаментальну перебудову ЄС та валютного союзу.

Про це повідомляє видання Bild, передає "Європейська правда".

Згідно з даними з нового внутрішнього документа партії, "АдН" відмовляється від своїх багаторічних обіцянок вивести Німеччину з єврозони, пропонуючи реформи.

Варто зауважити, що ультраправа партія була заснована у 2013 році з метою відмови від спільної європейської валюти. Ще у передвиборчій програмі до Бундестагу 2025 року вона вимагала виходу Німеччини з єврозони.

Тепер же "АдН" хоче, щоб держави несли більшу відповідальність за свої борги, а можливості втручання Європейського центрального банку були обмеженими. Мета ультраправих полягає в тому, щоб поставити євро на "міцний фундамент власної відповідальності та зобов’язань".

У разі провалу цього курсу реформ населення має вирішити, яким буде "майбутній європейський та валютно-політичний шлях Німеччини".

Згідно зі звітом, цей документ обговорювався наприкінці вересня під час зустрічі депутатів Європейського парламенту, Бундестагу та земельних парламентів.

Крім того, у документі містяться пропозиції щодо реформування ЄС. "Альтернатива для Німеччини" пропонує перетворити його на "союз суверенних націй". Відповідно, Євросоюз має зосередитися переважно на внутрішньому ринку, захисті зовнішніх кордонів, питаннях безпеки та окремих технологічних проєктах.

Крім того, партія вимагає запровадження національних винятків, зокрема у міграційній, соціальній та фінансовій політиці.

Також пропонуються інституційні зміни. Згідно з документом, "АдН" виступає за скасування прямих виборів до Європейського парламенту. Надалі депутати мають призначатися національними парламентами.

Варто зауважити, що наприкінці серпня лідерка "Альтернативи для Німеччини" Аліс Вайдель підтвердила наміри партії вивести Німеччину з Шенгенської зони та єврозони, якщо політсила переможе на загальнонаціональних виборах.

Водночас опитування свідчать, що більшість громадян Німеччини відхиляють центральні вимоги з виборчої програми "Альтернативи для Німеччини"на виборах до ландтагу Саксонії-Ангальт, що на сході країни.

Також писали, що молодіжне крило німецької ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" дистанціюється від давнього заклику партії щодо виходу Німеччини з єврозони.