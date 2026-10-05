СМИ: "АдГ" отказалась от своей цели вывести Германию из еврозоны

Ультраправая партия "Альтернатива для Германии" ("АдГ") во внутреннем стратегическом документе отказывается от своего многолетнего требования о выходе страны из еврозоны и вместо этого делает ставку на фундаментальную перестройку ЕС и валютного союза.

Об этом сообщает издание Bild, передает "Европейская правда".

Согласно данным из нового внутреннего документа партии, "АдГ" отказывается от своих многолетних обещаний вывести Германию из еврозоны, предлагая реформы.

Стоит отметить, что ультраправая партия была основана в 2013 году с целью отказа от единой европейской валюты. Еще в предвыборной программе к выборам в Бундестаг 2025 года она требовала выхода Германии из еврозоны.

Теперь же "АдГ" хочет, чтобы государства несли большую ответственность за свои долги, а возможности вмешательства Европейского центрального банка были ограниченными. Цель ультраправых заключается в том, чтобы поставить евро на "прочный фундамент собственной ответственности и обязательств".

В случае провала этого курса реформ население должно решить, каким будет "будущий европейский и валютно-политический путь Германии".

Согласно отчету, этот документ обсуждался в конце сентября во время встречи депутатов Европейского парламента, Бундестага и земельных парламентов.

Кроме того, в документе содержатся предложения по реформированию ЕС. "Альтернатива для Германии" предлагает превратить его в "союз суверенных наций". Соответственно, Евросоюз должен сосредоточиться преимущественно на внутреннем рынке, защите внешних границ, вопросах безопасности и отдельных технологических проектах.

Кроме того, партия требует введения национальных исключений, в частности в миграционной, социальной и финансовой политике.

Также предлагаются институциональные изменения. Согласно документу, "АдГ" выступает за отмену прямых выборов в Европейский парламент. В дальнейшем депутаты должны назначаться национальными парламентами.

Стоит отметить, что в конце августа лидер "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель подтвердила намерения партии вывести Германию из Шенгенской зоны и еврозоны, если партия победит на общенациональных выборах.

В то же время опросы показывают, что большинство граждан Германии не поддерживают основные требования из предвыборной программы "Альтернативы для Германии" на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт на востоке страны.

Также сообщалось, что молодежное крыло немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" дистанцируется от давнего призыва партии о выходе Германии из еврозоны.