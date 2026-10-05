У Литві до програми з літератури увійдуть твори Шевченка  

Міністерство освіти, науки та спорту Литви включило твори українського письменника Тараса Шевченка до загальної програми з литовської мови та літератури.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Delfi.

У цьому навчальному році його твори ще будуть рекомендованими, а з вересня 2027 року творчість автора стане обов’язковою для одинадцятикласників, які вивчають литовську мову та літературу за розширеним курсом.

"Тарас Шевченко важливий не лише для українців. Це автор епохи романтизму європейського масштабу, чиї твори й сьогодні дають змогу обговорювати універсальні теми свободи, ідентичності, людської гідності та культурної пам’яті. Крім того, його пов’язує з Вільнюсом історичний зв’язок: поет кілька років мешкав тут, навчався живопису й полюбив це місто. У Вільнюсі також є кілька пам’ятних знаків, що увічнюють його пам’ять", – заявила міністерка освіти Рамінта Поповене.

За даними міністерства, у цьому навчальному році твори Шевченка можуть бути рекомендовані восьмикласникам, а також учням III класу гімназії, які вивчають литовську мову та літературу за загальним курсом. До переліку рекомендованих творів увійшли "Заповіт" Т. Шевченка та "І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні та поза її межами – моє дружнє послання".

З наступного навчального року творчість Шевченка стане обов’язковою для учнів III класу гімназії, які обрали розширений курс литовської мови та літератури. У розділі програми, присвяченому романтизму, вивчатимуться вірші українського письменника, які вчитель обере на власний розсуд.

Як повідомлялося, у Литві низка політиків пропонує поступовий відхід від викладання російською мовою в школах, де навчаються представники російськомовної меншини країни.

Нагадаємо, у серпні прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс запропонував Міністерству освіти, науки та спорту переглянути затверджені у 2022 році загальноосвітні програми та виключити з них твори Михайла Ломоносова, який прославляв імперські війни Росії.