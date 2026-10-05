В Литве в программу по литературе войдут произведения Шевченко

Министерство образования, науки и спорта Литвы включило произведения украинского поэта Тараса Шевченко в общую программу по литовскому языку и литературе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Delfi.

В этом учебном году его произведения будут носить рекомендательный характер, а с сентября 2027 года творчество автора станет обязательным для одиннадцатиклассников, изучающих литовский язык и литературу по расширенному курсу.

"Тарас Шевченко важен не только для украинцев. Это автор эпохи романтизма европейского масштаба, чьи произведения и сегодня позволяют обсуждать универсальные темы свободы, идентичности, человеческого достоинства и культурной памяти. Кроме того, его связывает с Вильнюсом историческая связь: поэт несколько лет жил здесь, учился живописи и полюбил этот город. В Вильнюсе также есть несколько памятных знаков, увековечивающих его память", – заявила министр образования Раминта Поповене.

По данным министерства, в этом учебном году произведения Шевченко могут быть рекомендованы восьмиклассникам, а также ученикам III класса гимназии, изучающим литовский язык и литературу по общему курсу. В перечень рекомендуемых произведений вошли "Завещание" Т. Шевченко и "И мертвым, и живым, и нерожденным землякам моим в Украине и за ее пределами – мое дружеское послание".

Со следующего учебного года творчество Шевченко станет обязательным для учащихся III класса гимназии, выбравших расширенный курс литовского языка и литературы. В разделе программы, посвященном романтизму, будут изучаться стихи украинского писателя, которые учитель выберет по своему усмотрению.

Как сообщалось, в Литве ряд политиков предлагает постепенный отказ от преподавания на русском языке в школах, где обучаются представители русскоязычного меньшинства страны.

Напомним, в августе премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс предложил Министерству образования, науки и спорта пересмотреть утвержденные в 2022 году общеобразовательные программы и исключить из них произведения Михаила Ломоносова, который прославлял имперские войны России.