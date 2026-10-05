Мелоні хоче зареєструвати свій голос як торгову марку

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні подала заявку до Відомства Європейського Союзу з інтелектуальної власності (EUIPO) на реєстрацію свого голосу як торгової марки.

Про це пише Reuters із посиланням на відповідну заяву, передає "Європейська правда".

Як зазначається, це стало черговим кроком Мелоні, який спрямований на захист від "дипфейків", які створюють за допомогою штучного інтелекту.

Її заявка, датована 5 жовтня, містить чотирисекундний аудіозапис, на якому вона двічі повторює фразу італійською мовою: "Я – Джорджа Мелоні".

Заявка до EUIPO все ще перебуває на розгляді.

"Io sono Giorgia" ("Я – Джорджа") – це назва автобіографії прем’єрки 2021 року, яка віддзеркалює знамениту заяву Мелоні, зроблену на політичному мітингу у 2019 році, і яка навіть була перетворена на диско-трек.

Варто зауважити, що Мелоні неодноразово зіштовхувалася з маніпулятивними "дипфейками". Зокрема у травні в інтернеті поширювалася низка відео, згенерованих штучним інтелектом, які спотворювали реальність відносин Італії з Ізраїлем.

Один із кліпів, який набрав тисячі переглядів на різних платформах, зображав "Мелоні", яка відмовляється потиснути руку своєму ізраїльському колезі Біньяміну Нетаньягу під час засідання ООН.

Також Мелоні закликала італійців бути обережними після поширення в інтернеті її фейкового зображення, створеного за допомогою штучного інтелекту.