Мелони хочет зарегистрировать свой голос как торговую марку

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони подала заявку в Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности (EUIPO) на регистрацию своего голоса как торговой марки.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующее заявление, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это стало очередным шагом Мелони, направленным на защиту от "дипфейков", создаваемых с помощью искусственного интеллекта.

Ее заявка, датированная 5 октября, содержит четырехсекундную аудиозапись, на которой она дважды повторяет фразу на итальянском языке: "Я – Джорджа Мелони".

Заявка в EUIPO все еще находится на рассмотрении.

"Io sono Giorgia" ("Я – Джорджа") – это название автобиографии премьер-министра 2021 года, которое отражает знаменитое заявление Мелони, сделанное на политическом митинге в 2019 году, и которое даже было превращено в диско-трек.

Стоит отметить, что Мелони неоднократно сталкивалась с манипулятивными "дипфейками". В частности, в мае в интернете распространялись видео, сгенерированные искусственным интеллектом, которые искажали реальность отношений Италии с Израилем.

Один из клипов, набравший тысячи просмотров на различных платформах, изображал "Мелони", отказывающуюся пожать руку своему израильскому коллеге Биньямину Нетаньяху во время заседания ООН.

Также Мелони призвала итальянцев быть осторожными после распространения в интернете её фейкового изображения, созданного с помощью искусственного интеллекта.