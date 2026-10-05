У Флоренції через знайдений під статуєю Давида газовий балон викликали саперів

У Флоренції під статуєю Давида на площі Мікеланджело у понеділок вранці виявили газовий балон, що призвело до виклику саперів на місце знахідки.

Про це повідомляє італійське агентство ANSA, пише "Європейська правда".

Балон близько 7:30 виявила працівниця компанії, що займається вивезенням сміття. Вона повідомила про знахідку за номером екстреної служби 112.

На місце прибули патрулі карабінерів та сапери. Правоохоронці також перевіряли записи камер відеоспостереження, аби встановити, хто залишив балон.

Після огляду сапери встановили, що балон, призначений для побутового використання, був порожнім і не становив небезпеки.

Після завершення роботи правоохоронців територію знову відкрили для пішоходів і транспорту.

Карабінери розпочали розслідування, щоб з'ясувати обставини появи балона та встановити, хто його залишив.

Площа Мікеланджело є однією з популярних оглядових точок Флоренції. Встановлена там статуя Давида є копією мармурового оригіналу Мікеланджело, який експонується у Галереї Академії у Флоренції.

Нагадаємо, у квітні у Флоренції з галереї Уффіці вивезли в безпечне місце цінності після кібератаки.

Також Флоренція оголосила боротьбу з надмірним туризмом.