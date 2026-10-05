Во Флоренции из-за найденного под статуей Давида газового баллона вызывали саперов
Во Флоренции под статуей Давида на площади Микеланджело в понедельник утром обнаружили газовый баллон, в результате чего на место находки были вызваны саперы.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, пишет "Европейская правда".
Баллон около 7:30 обнаружила сотрудница компании, занимающейся вывозом мусора. Она сообщила о находке по номеру экстренной службы 112.
На место прибыли патрули карабинеров и саперы. Правоохранители также проверяли записи камер видеонаблюдения, чтобы установить, кто оставил баллон.
После осмотра саперы установили, что баллон, предназначенный для бытового использования, был пустым и не представлял опасности.
По завершении работы правоохранителей территорию вновь открыли для пешеходов и транспорта.
Карабинеры начали расследование, чтобы выяснить обстоятельства появления баллона и установить, кто его оставил.
Площадь Микеланджело является одной из популярных смотровых точек Флоренции. Установленная там статуя Давида является копией мраморного оригинала Микеланджело, который экспонируется в Галерее Академии во Флоренции.
Напомним, в апреле во Флоренции из галереи Уффици вывезли в безопасное место ценности после кибератаки.
Также Флоренция объявила борьбу с чрезмерным туризмом.