Рубіо: США стежать за ситуацією з можливим спалахом чуми в Росії

Державний секретар США Марко Рубіо підтвердив, що американські посадовці уважно стежать за повідомленнями про ймовірний витік чуми з російської науково-дослідної лабораторії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Fox News.

Рубіо заявив, що Сполучені Штати відстежують повідомлення про витік чуми в російській лабораторії, але це, за його словами, не є "приводом для занепокоєння".

"Звісно, кількість поїздок між США та Росією дуже обмежена, але, як і будь-що інше, якщо така інформація потрапить у відкритий доступ, вона може швидко поширитися", – сказав Рубіо журналістам перед вильотом до Ісландії.

"Тому ми уважно стежимо за ситуацією та моніторимо її. Я не вважаю, що це привід для занепокоєння, але це привід для пильної уваги та необхідності тримати ситуацію під контролем. І ми саме це й робимо", – додав він.

Раніше видання Axios повідомило, що Білий дім стежить за повідомленнями про підозру на випадок чуми та пов'язані з цим карантинні заходи в Росії.

Російські органи охорони здоров'я вжили запобіжних заходів у зв'язку зі смертю жінки, яка працювала в науково-дослідному центрі з боротьби з чумою, але не підтвердили, що вона заразилася чумою.

За даними місцевих росЗМІ, 25 вересня 28-річна Дар'я Шипілова, яка працювала в науково-дослідному інституті з боротьби з чумою в Іркутській області Росії, розбила пробірку зі збудником легеневої чуми.

29 вересня Шипілову госпіталізували із симптомами важкої пневмонії, і вона померла в ніч з 1 на 2 жовтня. Після її смерті влада ввела карантин у кількох медичних закладах регіону та взяла під медичний нагляд майже 200 осіб, які контактували з Шипіловою.

Європейська комісія також стежить за ймовірним спалахом легеневої чуми в Сибіру і готова, у разі необхідності, координувати заходи реагування серед держав-членів.