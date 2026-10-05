Рубио: США следят за ситуацией с возможной вспышкой чумы в России

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что американские чиновники внимательно следят за сообщениями о возможной утечке чумы из российской научно-исследовательской лаборатории.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Fox News.

Рубио заявил, что Соединенные Штаты отслеживают сообщения об утечке чумы в российской лаборатории, но это, по его словам, не является "поводом для беспокойства".

"Конечно, количество поездок между США и Россией очень ограничено, но, как и всё остальное, если такая информация попадет в открытый доступ, она может быстро распространиться", – сказал Рубио журналистам перед вылетом в Исландию.

"Поэтому мы внимательно следим за ситуацией и отслеживаем её. Я не считаю, что это повод для беспокойства, но это повод для пристального внимания и необходимости держать ситуацию под контролем. И мы именно это и делаем", – добавил он.

Ранее издание Axios сообщило, что Белый дом следит за сообщениями о подозрении на случай чумы и связанных с этим карантинных мерах в России.

Российские органы здравоохранения приняли меры предосторожности в связи со смертью женщины, которая работала в научно-исследовательском центре по борьбе с чумой, но не подтвердили, что она заразилась чумой.

По данным местных российских СМИ, 25 сентября 28-летняя Дарья Шипилова, работавшая в научно-исследовательском институте по борьбе с чумой в Иркутской области России, разбила пробирку с возбудителем легочной чумы.

29 сентября Шипилову госпитализировали с симптомами тяжелой пневмонии, и она скончалась в ночь с 1 на 2 октября. После ее смерти власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона и взяли под медицинское наблюдение почти 200 человек, контактировавших с Шипиловой.

Европейская комиссия также следит за возможной вспышкой легочной чумы в Сибири и готова, в случае необходимости, координировать меры реагирования среди государств-членов.