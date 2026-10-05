Литва передала 253 тонни енергетичного обладнання для України

Минулого тижня понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу міністерства енергетики України.

Допомога включала три силові трансформатори для Хмельницької області, а також автотрансформатор потужністю 200 МВА з 76 одиницями допоміжного обладнання для "Укренерго".

"Це обладнання допоможе зміцнити мережі передачі та розподілу електроенергії України та підтримати ремонт інфраструктури, пошкодженої російськими атаками", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що Естонія виділяє 100 000 євро для допомоги у захисті енергетичної інфраструктури України.

Нагадаємо, Європейський Союз анонсував виділення 10 млн євро на облаштування укриттів по всій Україні.