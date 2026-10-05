Литва передала Украине 253 тонны энергетического оборудования

На прошлой неделе более 253 тонн критически важного энергетического оборудования из Литвы поступило в два региона Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Помощь включала три силовых трансформатора для Хмельницкой области, а также автотрансформатор мощностью 200 МВА с 76 единицами вспомогательного оборудования для "Укрэнерго".

"Это оборудование поможет укрепить сети передачи и распределения электроэнергии Украины и поддержать ремонт инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эстония выделяет 100 000 евро на помощь в защите энергетической инфраструктуры Украины.

Напомним, Европейский Союз анонсировал выделение 10 млн евро на обустройство укрытий по всей Украине.