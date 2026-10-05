Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну

У понеділок ввечері польська авіація діє у повітряному просторі Польщі у зв’язку з атакою Росії на Україну.

Про це повідомив Урядовий центр безпеки Польщі, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, жителі Люблінського воєводства отримали повідомлення про небезпеку.

"Російська повітряна атака на території України. Ситуація перебуває під контролем. У повітряному просторі Республіки Польща діють польські військово-повітряні сили. Слідкуйте за подальшими повідомленнями", – йдеться у повідомленні Урядового центру безпеки Польщі.

Нагадаємо, з 1 жовтня Польща змінила свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

5 жовтня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про розширення підрозділів польської армії на території Люблінського воєводства на сході країни.