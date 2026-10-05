Польша подняла авиацию в связи с российским нападением на Украину

В понедельник вечером польская авиация действует в воздушном пространстве Польши в связи с нападением России на Украину.

Об этом сообщил Правительственный центр безопасности Польши, пишет "Европейская правда".

Согласно сообщению, жители Люблинского воеводства получили предупреждение об опасности.

"Российская воздушная атака на территории Украины. Ситуация находится под контролем. В воздушном пространстве Республики Польша действуют польские военно-воздушные силы. Следите за дальнейшими сообщениями", – говорится в сообщении Правительственного центра безопасности Польши.

Напомним, с 1 октября Польша изменила свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

5 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о расширении подразделений польской армии на территории Люблинского воеводства на востоке страны.