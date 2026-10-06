Бернем планує відтермінувати на пів року перегляд видатків на оборону Британії

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем розглядає можливість відтермінування рішення щодо видатків на оборону.

Про це пише The Times, повідомляє "Європейська правда".

Очікувалося, що навесні уряд проведе перегляд видатків, в ході якого буде затверджено графік збільшення видатків на оборону до 3 відсотків ВВП. У ході цього перегляду будуть визначені плани щодо всіх державних видатків аж до 2030 року.

Енді Бернем розглядає можливість відтермінування рішення до осені наступного року в надії на покращення стану британської економіки.

Однак міністри зараз розглядають можливість відтермінування перегляду, щоб він відбувся одночасно з ухваленням наступного бюджету, що дасть уряду змогу підвищити податки або скоротити видатки для фінансування такого збільшення. Досягнення цільового показника НАТО щодо видатків на оборону потребуватиме додаткових 10 млрд фунтів стерлінгів (понад 13 млрд доларів) на рік.

Раніше повідомляли, що Британія зменшує кількість військових навчань для економії коштів. Серед скасованих навчань – ті, що передбачають використання танків та вертольотів Apache.

Нагадаємо, 27 вересня у Британії кількох осіб взяли під варту за підозрою у скоєнні злочинів відповідно до Закону про вибухові речовини у зв’язку з інцидентом поблизу авіабази "Фейрфорд" у графстві Глостершир. Згодом поліція уточнила, що йдеться про підготовку терористичного акту.