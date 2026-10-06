Бернем планирует отложить на полгода пересмотр расходов на оборону Британии

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем рассматривает возможность отсрочки принятия решения о расходах на оборону.

Об этом пишет The Times, сообщает "Европейская правда".

Ожидалось, что весной правительство проведет пересмотр расходов, в ходе которого будет утвержден график увеличения расходов на оборону до 3 процентов ВВП. В ходе этого пересмотра будут определены планы по всем государственным расходам вплоть до 2030 года.

Энди Бернем рассматривает возможность отложить принятие решения до осени следующего года в надежде на улучшение состояния британской экономики.

Однако министры сейчас рассматривают возможность отложить пересмотр, чтобы он состоялся одновременно с принятием следующего бюджета, что позволит правительству повысить налоги или сократить расходы для финансирования такого увеличения. Достижение целевого показателя НАТО по расходам на оборону потребует дополнительных 10 млрд фунтов стерлингов (более 13 млрд долларов) в год.

Ранее сообщалось, что Великобритания сокращает количество военных учений для экономии средств. Среди отмененных учений – те, которые предусматривают использование танков и вертолетов Apache.

Напомним, 27 сентября в Великобритании несколько человек были взяты под стражу по подозрению в совершении преступлений в соответствии с Законом о взрывчатых веществах в связи с инцидентом вблизи авиабазы "Фэйрфорд" в графстве Глостершир. Впоследствии полиция уточнила, что речь идет о подготовке террористического акта.