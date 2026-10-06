Комітет ВР рекомендував ухвалити закон про освіту, що має зняти вето Угорщини

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій рекомендував парламенту ухвалити за основу та в цілому проєкт закону щодо забезпечення освітніх прав корінних народів України та осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

Про це повідомляє Укрінформ, пише "Європейська правда".

Законодавчу ініціативу №16119 підтримали одноголосно депутати-члени комітету.

"Цей законопроєкт розроблений для впорядкування діяльності класів та осіб, які навчаються мовами національних меншин або корінних народів. Законопроєкт збалансований і пропрацьований разом з урядом. Він також погоджений з нашими партнерами", – зазначив голова комітету Сергій Бабак.

За його словами, документ прописаний таким чином, щоб забезпечити національні інтереси України і водночас дати право розвиватися національним меншинам.

Як зазначив народний депутат Роман Грищук під час обговорення законопроєкту, очікується, що парламент винесе законопроєкт на голосування у залу 12 жовтня. Його планують ухвалити одразу за основу і в цілому.

Віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов запевнив, що законопроєкт був погоджений з партнерами, Європейською комісією та комісаром ОБСЄ з питань нацменшин. Водночас ухвалення законодавчої ініціативи сприятиме розблокуванню Угорщиною відкриття двох переговорних кластерів для вступу України до ЄС.

Раніше організації угорців України повідомили, що задоволені проєктом закону про освіту мовами нацменшин.

Нагадаємо, Будапешт пообіцяв, що розблокує два кластери у переговорах про вступ України до Європейського Союзу 13 жовтня, якщо Україна ухвалить закон про освіту мовами нацменшин.

Більше про це читайте у статті Сергія Сидоренка: Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.