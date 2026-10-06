Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций рекомендовал парламенту принять в первом чтении и в целом проект закона об обеспечении образовательных прав коренных народов Украины и лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

Об этом сообщает Укринформ, пишет "Европейская правда".

Законодательную инициативу №16119 единогласно поддержали члены комитета.

"Этот законопроект разработан для упорядочения деятельности классов и лиц, обучающихся на языках национальных меньшинств или коренных народов. Законопроект сбалансирован и проработан совместно с правительством. Он также согласован с нашими партнерами", – отметил председатель комитета Сергей Бабак.

По его словам, документ составлен таким образом, чтобы обеспечить национальные интересы Украины и в то же время дать право на развитие национальным меньшинствам.

Как отметил народный депутат Роман Грищук во время обсуждения законопроекта, ожидается, что парламент вынесет законопроект на голосование в зале 12 октября. Его планируют принять сразу в первом чтении и в целом.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заверил, что законопроект был согласован с партнерами, Европейской комиссией и комиссаром ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств. В то же время принятие законодательной инициативы будет способствовать разблокированию Венгрией открытия двух переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС.

Ранее организации венгров Украины сообщили, что удовлетворены проектом закона об образовании на языках национальных меньшинств.

Напомним, Будапешт пообещал, что разблокирует два кластера в переговорах о вступлении Украины в Европейский Союз 13 октября, если Украина примет закон об образовании на языках национальных меньшинств.

Подробнее об этом читайте в статье Сергея Сидоренко: Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.