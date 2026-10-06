Суд в Испании вынес решение, открывающее путь к возвращению в страну экс-главы Каталонии

Конституционный суд Испании на пленарном заседании постановил, что Верховный суд должен амнистировать преступление растраты средств, совершенной каталонскими политиками в контексте процесса провозглашения независимости Каталонии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает El Pais.

В решении отмечается, что отказав бывшему министру труда Каталонии Долорс Басса в применении амнистии в отношении этого преступления, Уголовная палата Верховного суда нарушила её право на эффективную судебную защиту, применив "широкое толкование, противоречащее духу и цели нормы" и закону об амнистии.

Суд считает, что Верховный суд должен "вынести новое решение, в котором преступление растраты государственных средств, за которое она была осуждена, будет признано амнистированным".

Эта доктрина применяется также к делу бывшего президента женералитата Каталонии Карлеса Пучдемона и открывает ему путь к возвращению после того, как Верховный суд отменит выданный против него ордер на арест. Применение амнистии в свою очередь позволит осужденным и обвиняемым лидерам "процесса независимости" Каталонии вновь баллотироваться на выборах.

Долорс Басса, политик партии "Республиканская левая Каталонии" (ERC) и министр труда в правительстве Карлеса Пучдемона во время событий октября 2017 года, в 2019 году была осуждена Верховным судом за преступление мятежа – которое после изменений в законодательстве было бы переквалифицировано на неповиновение – и за растрату государственных средств в связи с "использованием госсредств без бюджетного покрытия с целью достижения" независимости автономного сообщества.

Конституционный суд, вынесший во вторник решение в её пользу, был главным судом, которому Басса вместе с другими членами правительства не подчинилась, проигнорировав его постановления и продолжив проведение референдума 1 октября 2017 года, о чём напоминает постановление от 6 октября, подтверждающее её юридическое помилование.

После вступления в силу закона об амнистии 10 июня 2024 года Верховный суд вынес постановление, которым приостановил применение этой нормы к преступлению растраты. В своём толковании судьи пришли к выводу, что осуждённые политики, а также обвиняемые, скрывающиеся от правосудия, совершили "личное обогащение", которое сама норма исключала из сферы своего применения.

В 2023 году премьер-министр Испании Педро Санчес выдвинул предложение об амнистии в обмен на поддержку в парламенте двух каталонских сепаратистских партий.

В следующем году Высший суд Каталонии впервые применил закон об амнистии каталонских сепаратистов к политику и полицейскому, осужденным за действия, связанные с незаконным провозглашением независимости испанской автономии.

Отметим, что закон об амнистии напрямую не касался бывшего лидера каталонских сепаратистов Карлеса Пучдемона, который находится в добровольном изгнании в Бельгии.

В Испании ему дополнительно инкриминируют растрату средств, которая не подпадает под амнистию, и попытки Пучдемона доказать, что эти действия также подлежат амнистии, до сих пор были безуспешными.