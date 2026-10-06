У Польщі главу Генштабу буде перепризначено на ще один термін

У Польщі генерал Веслав Кукула буде призначений на ще один термін на посаду начальника Генерального штабу Збройних сил країни.

Про це у соціальних мережах повідомив голова Бюро національної безпеки Бартош Гродецький, пише "Європейська правда".

Гродецький відзначив, що відповідне рішення ухвалив президент Кароль Навроцький.

"Президент вирішив призначити з 10 жовтня генерала Веслава Кукулу на черговий термін на посаді начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі", – написав він.

Церемонія призначення Кукули відбудеться 11 листопада 2026 року під час святкування Дня незалежності.

Відповідно до Закону про оборону вітчизни, термін повноважень на посадах начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі, командувачів видів Збройних сил та командувачів військ становить три роки з можливістю призначення на повторний термін.

54-річний Кукула обіймає посаду начальника Генерального штабу Збройних сил Польщі з 10 жовтня 2023 року. Раніше протягом шести років він був командувачем Територіальних сил оборони.

Нагадаємо, з 1 жовтня Польща змінила свої процедури протиповітряної оборони через російські авіаудари по Україні.

5 жовтня міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив про розширення підрозділів польської армії на території Люблінського воєводства на сході країни.