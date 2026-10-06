В Польше главу Генштаба переназначат ещё на один срок

В Польше генерал Веслав Кукула будет назначен ещё на один срок на должность начальника Генерального штаба Вооружённых сил страны.

Об этом в социальных сетях сообщил глава Бюро национальной безопасности Бартош Гродецкий, пишет "Европейская правда".

Гродецкий отметил, что соответствующее решение принял президент Кароль Навроцкий.

"Президент решил назначить с 10 октября генерала Веслава Кукулу на очередной срок на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши", – написал он.

Церемония назначения Кукулы состоится 11 ноября 2026 года во время празднования Дня независимости.

В соответствии с Законом об обороне отечества, срок полномочий на должностях начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши, командующих родами Вооруженных сил и командующих войсками составляет три года с возможностью назначения на повторный срок.

54-летний Кукула занимает должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши с 10 октября 2023 года. Ранее в течение шести лет он был командующим Территориальными силами обороны.

Напомним, с 1 октября Польша изменила свои процедуры противовоздушной обороны из-за российских авиаударов по Украине.

5 октября министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил о расширении подразделений польской армии на территории Люблинского воеводства на востоке страны.