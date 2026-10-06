В Угорщині з 2027 року запровадять податок на багатство

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна запровадить податок на багатство з наступного року.

Про це він сказав у вівторок, 6 жовтня, його цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

За словами Мадяра, ставка податку в розмірі 1% застосовуватиметься до активів, що перевищують 1 мільярд форинтів ($3,1 млн), а для активів понад 100 мільярдів форинтів ставка зросте до 1,5%.

Він зазначив, що податок набуде чинності 1 січня 2027 року.

"Було чимало новоспечених мільярдерів-співвітчизників, які намагалися лобіювати проти цього податку на багатство", – сказав Мадяр.

Він наголосив, що їхні спроби не увінчалися успіхом.

"Я пропоную їм чесно сплачувати цей податок", – зазначив угорський прем’єр.

Податок сплачуватиметься раз на рік на підставі декларації, поданої фізичними особами самостійно; при цьому лише ті, чиї активи перевищують 1 млрд форинтів, повинні подати документи до 31 серпня наступного року на основі оцінки активів станом на кінець 2026 року.

Як зазначається, в Угорщині, згідно з останнім списком найбагатших людей, опублікованим місцевим Forbes, 28 угорців мають статки, що, за оцінками, перевищують 100 мільярдів форинтів.

Зокрема Лорінц Месарош, друг дитинства експрем’єра Віктора Орбана, який має широкі інтереси в банківській справі, енергетиці, туризмі, будівництві та сільському господарстві, очолив список з активами, оціненими в $5,5 млрд.

Наприкінці вересня створений урядом Мадяра антикорупційний орган Угорщини – Національне управління з повернення та захисту активів – оголосив про початок розслідування чотирьох справ, які стосуються періоду прем’єрства Орбана.

Ще в червні Мадяр оголосив про початок операції "Очисний вогонь", спрямованій проти корупції у всіх гілках влади та спрямований на посадовців уряду Орбана.

В рамках цієї операції було засновано Національне управління з повернення та захисту активів.