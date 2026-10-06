В Венгрии с 2027 года введут налог на богатство

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что его страна введет налог на богатство со следующего года.

Об этом он заявил во вторник, 6 октября, как цитирует Bloomberg, передает "Европейская правда".

По словам Мадьяра, ставка налога в размере 1% будет применяться к активам, превышающим 1 миллиард форинтов ($3,1 млн), а для активов свыше 100 миллиардов форинтов ставка вырастет до 1,5%.

Он отметил, что налог вступит в силу 1 января 2027 года.

"Было немало новоиспеченных миллиардеров-соотечественников, которые пытались лоббировать против этого налога на богатство", – сказал Мадьяр.

Он подчеркнул, что их попытки не увенчались успехом.

"Я предлагаю им честно платить этот налог", – отметил венгерский премьер.

Налог будет уплачиваться раз в год на основании декларации, поданной физическими лицами самостоятельно; при этом только те, чьи активы превышают 1 млрд форинтов, должны подать документы до 31 августа следующего года на основе оценки активов по состоянию на конец 2026 года.

Как отмечается, в Венгрии, согласно последнему списку самых богатых людей, опубликованному местным Forbes, 28 венгров обладают состоянием, которое, по оценкам, превышает 100 миллиардов форинтов.

В частности, Лоринц Месарош, друг детства экс-премьера Виктора Орбана, имеющий широкие интересы в банковском деле, энергетике, туризме, строительстве и сельском хозяйстве, возглавил список с активами, оцениваемыми в $5,5 млрд.

В конце сентября созданный правительством Мадьяра антикоррупционный орган Венгрии – Национальное управление по возврату и защите активов – объявил о начале расследования четырёх дел, касающихся периода премьерства Орбана.

Еще в июне Мадьяр объявил о начале операции "Очистительный огонь", направленной против коррупции во всех ветвях власти и нацеленной на чиновников правительства Орбана.

В рамках этой операции было создано Национальное управление по возврату и защите активов.