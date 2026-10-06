Трамп про протести школярів у Франції: іслам прагне захопити колись велику країну

Президент США Дональд Трамп висловився щодо протестів французьких старшокласників заявивши, що протести демонструють бажання "ісламу захопити країну".

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

У дописі Трамп зазначив, що "те, що відбувається у Франції, – це не що інше, як неконтрольована масова міграція".

"Справа тут не в школах, а в тому, що іслам прагне захопити колись велику країну", – заявив президент США.

Учні старших шкіл у Франції вийшли на вулиці здебільшого через те, що вони називають "катастрофічними умовами навчання" та нестачею ресурсів для шкіл. .

Серед претензій – надто велика кількість учнів у класах, нестача вчителів і допоміжного персоналу, а також незадовільний стан шкільних будівель.

Трамп неодноразово критикував міграційну політику європейських країн і попереджав, що масштабна міграція створює культурні та безпекові виклики.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір пізніше у вівторок зустрітися з ключовими міністрами, щоб обговорити протести учнів старших класів.

Прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню оголосив про призупинення занять у школах від ранку середи і до п’ятниці, щоб вислухати старшокласників, чиї масові протести в останні дні охопили країну.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у вівторок близько 250 тисяч людей приєдналися до протестів старшокласників по всій Франції.