Трамп о протестах школьников во Франции: ислам стремится захватить некогда великую страну

Президент США Дональд Трамп высказался по поводу протестов французских старшеклассников, заявив, что протесты демонстрируют стремление "ислама захватить страну".

Об этом Трамп написал в социальной сети Truth Social, сообщает "Европейская правда".

В своём посте Трамп отметил, что "то, что происходит во Франции, – это не что иное, как неконтролируемая массовая миграция".

"Дело здесь не в школах, а в том, что ислам стремится захватить некогда великую страну", – заявил президент США.

Учащиеся старших классов во Франции вышли на улицы в основном из-за того, что они называют "катастрофическими условиями обучения" и нехваткой ресурсов для школ.

Среди претензий – слишком большое количество учеников в классах, нехватка учителей и вспомогательного персонала, а также неудовлетворительное состояние школьных зданий.

Трамп неоднократно критиковал миграционную политику европейских стран и предупреждал, что масштабная миграция создает культурные и связанные с безопасностью вызовы.

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позже во вторник встретиться с ключевыми министрами, чтобы обсудить протесты старшеклассников.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.

По данным Министерства внутренних дел Франции, во вторник около 250 тысяч человек присоединились к протестам старшеклассников по всей Франции.