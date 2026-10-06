Латвія оголосить персоною нон грата проросійського журналіста 

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже повідомила, що розпочала процедуру внесення ще одного громадянина Росії до списку осіб, небажаних для Латвії, або персон нон грата.

Про це вона написала в X, передає "Європейська правда".

За неофіційною інформацією, якою володіє Delfi, йдеться про громадянина Росії, який проживає в Латвії, – журналіста Леоніда Рагозіна.

"З огляду на отриману сьогодні інформацію від компетентних органів та обговоривши це питання з прем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ, я вирішила розпочати процедуру внесення ще одного громадянина Росії до латвійського списку персон нон грата", – написала Браже.

Питання про можливе включення Рагозіна до списку небажаних осіб стало актуальним трохи менше тижня тому. 30 вересня міністр внутрішніх справ Яніс Домбрава закликав Браже ухвалити таке рішення, зазначивши, що громадянин Росії протягом тривалого часу публічно висловлює думки, які, на думку міністра, явно суперечать інтересам Латвійської держави.

Міністр дорікнув Рагозіну за те, що той звинувачує Захід у агресивних діях Росії, критикує санкції, виправдовує російську зовнішню політику та дискредитує Україну, її політичне керівництво та збройні сили. "Висловлені ним думки часто збігалися із заявами, мета яких – послабити підтримку України з боку Заходу", – заявив Домбрава.

Рада ЄС 22 вересня ухвалила рішення продовжити дію обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на 36 місяців, але вилучила зі списку російських олігархів Алішера Усманова та Михаїла Фрідмана.

Естонія запровадила власні внутрішні санкції щодо Михаїла Фрідмана та Алішера Усманова.

Раніше про запровадження національних санкцій оголосили Латвія та Литва.

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