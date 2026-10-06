Латвия объявит пророссийского журналиста персоной нон грата

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже сообщила, что инициировала процедуру включения ещё одного гражданина России в список лиц, нежелательных для Латвии, или персоном нон грата.

Об этом она написала в X, передаёт "Европейская правда".

По неофициальной информации, которой располагает Delfi, речь идет о гражданине России, проживающем в Латвии, – журналисте Леониде Рагозине.

"Учитывая полученную сегодня информацию от компетентных органов и обсудив этот вопрос с премьер-министром и министром внутренних дел, я решила начать процедуру внесения еще одного гражданина России в латвийский список персонан нон грата", – написала Браже.

Вопрос о возможном включении Рагозина в список нежелательных лиц стал актуальным чуть менее недели назад. 30 сентября министр внутренних дел Янис Домбрава призвал Браже принять такое решение, отметив, что гражданин России в течение длительного времени публично высказывает мнения, которые, по мнению министра, явно противоречат интересам латвийского государства.

Министр упрекнул Рагозина в том, что тот обвиняет Запад в агрессивных действиях России, критикует санкции, оправдывает российскую внешнюю политику и дискредитирует Украину, её политическое руководство и вооружённые силы. "Высказанные им мнения часто совпадали с заявлениями, цель которых – ослабить поддержку Украины со стороны Запада", – заявил Домбрава.

Совет ЕС 22 сентября принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, ещё на 36 месяцев, но исключил из списка российских олигархов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Эстония ввела собственные внутренние санкции в отношении Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Ранее о введении национальных санкций объявили Латвия и Литва.

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