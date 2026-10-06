Во Франции во время протестов старшеклассников во вторник задержали почти 500 человек
Во вторник во время протестов старшеклассников во Франции было задержано почти полтысячи человек.
Таковы данные МВД Франции, опубликованные изданием Liberation, пишет "Европейская правда".
По данным Министерства внутренних дел, во вторник в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.
Министерство также сообщило, что 43 полицейских получили ранения.
По данным Министерства образования, с начала демонстраций ранения получили не менее 215 старшеклассников.
Организаторы заявили, что в парижской демонстрации во вторник приняли участие около 100 тысяч человек, а по всей стране в целом – 450 тысяч.
Цифра французского Министерства внутренних дел оказалась значительно ниже: там заявили, что к протестам присоединилось около 250 000 человек, тогда как в Париже сообщали о 56 тысячах человек.
Учащиеся старших классов во Франции вышли на улицы в основном из-за того, что они называют "катастрофическими условиями обучения" и нехваткой ресурсов для школ.
Среди претензий – слишком большое количество учеников в классах, нехватка учителей и вспомогательного персонала, а также неудовлетворительное состояние школьных зданий.
Президент Франции Эммануэль Макрон намерен позже во вторник встретиться с ключевыми министрами, чтобы обсудить протесты старшеклассников.
Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.
Президент США Дональд Трамп высказался по поводу протестов французских старшеклассников, заявив, что эти акции демонстрируют желание "ислама захватить страну".