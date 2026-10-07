Вооруженные сопровождающие мигрантов на границе с Беларусью угрожали латвийским военным

На этой неделе агрессивные вооруженные сопровождающие в масках пытались переправить из Беларуси в Латвию группу нелегальных мигрантов.

Об этом сообщили Национальные вооруженные силы Латвии, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

На этой неделе группа из не менее 20 нелегальных мигрантов под руководством сопровождающих в масках пыталась незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу.

Латвийские военнослужащие предотвратили попытку пересечения границы, однако, в отличие от многих предыдущих случаев, на этот раз провокация была особенно демонстративной и агрессивной.

Сопровождающие нелегальных мигрантов были вооружены, угрожали военнослужащим, а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии.

Через несколько часов после этого конфликта люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный электрощит и украли камеры, сообщил министр внутренних дел Янис Домбрава. Они вернулись на территорию Беларуси до того, как успело прибыть подразделение пограничников.

"Беларуси следует осознавать, что такие случаи могут привести к более тяжким последствиям для самой Беларуси", – заявил министр.

Произошедшее подтверждает, что преднамеренные провокации и гибридные угрозы на латвийско-белорусской границе будут продолжаться, а нелегальная миграция будет использоваться в качестве инструмента давления на внешнюю границу Латвии и одновременно Европейского Союза и НАТО, считают вооруженные силы.

Военные будут продолжать оказывать поддержку Государственной пограничной службе на границах Латвии с Беларусью и Россией, чтобы совместно реагировать на вызовы, связанные с нелегальной миграцией, провокациями и другими гибридными угрозами.

Правительство Латвии во вторник приняло решение продлить операцию по противодействию нелегальной миграции "Vilkatis" до 31 декабря.

Напомним, из-за притока нелегальных иммигрантов Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии усиливает контроль на границе с Латвией.