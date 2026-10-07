Во Франции запретили использовать светошумовые гранаты на протестах старшеклассников

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что правоохранительные органы больше не будут использовать светошумовые гранаты в ходе протестного движения старшеклассников, охватившего страну в конце сентября.

Слова министра цитирует BFMTV, пишет "Европейская правда".

Применение этого оружия было приостановлено после того, как в Лансе был тяжело ранен старшеклассник – 15-летнему ученику оторвало руку в результате взрыва полицейской гранаты.

"Еще вчера я потребовал, чтобы эту гранату больше не применяли в рамках движения старшеклассников", – пояснил глава МВД, отметив, что существует "большая вероятность" того, что ранение несовершеннолетнего было вызвано именно этим типом оружия.

Нуньес обосновывает своё решение тем, что ему необходимо выяснить подробные обстоятельства инцидента.

Инцидент произошёл 5 октября перед профессиональным лицеем имени Огюста Беаля в Лансе, который был заблокирован учащимися этого учебного заведения. Один из старшеклассников получил серьёзную травму руки после контакта с полицейской гранатой.

Префект департамента Па-де-Кале Франсуа-Ксавье Лауш и прокурор города Бетюн Этьен Тифри прибыли на место происшествия и подтвердили серьезную травму ученика, которому оторвало руку. Они также отметили, что юноша находится в больнице и что "его жизни ничего не угрожает".

Напомним, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню объявил о приостановке занятий в школах с утра среды и до пятницы, чтобы выслушать старшеклассников, чьи массовые протесты в последние дни охватили страну.

Протесты французских старшеклассников связаны прежде всего с нехваткой ресурсов в системе образования. Ученики требуют увеличения числа учителей и школьных работников, уменьшения наполняемости классов, улучшения состояния школьных зданий и снижения учебной нагрузки. Отдельным требованием является реформирование системы поступления в вузы.

Как сообщили в понедельник, 5 октября, с начала протестов старшеклассников пострадали 190 учащихся.

По данным Министерства внутренних дел, во вторник, 6 октября, в ходе акций протеста старшеклассников во Франции было задержано 488 человек.