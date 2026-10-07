Азербайджан передає Україні партію енергетичного обладнання

Азербайджан у середу відправив до України чергову партію гуманітарної допомоги з енергетичним обладнанням, необхідним для відновлення та підтримки української енергосистеми напередодні та під час опалювального сезону.

Про це у соцмережах повідомили глава МЗС Андрій Сибіга та посол України в Азербайджані Юрій Гусєв, передає "Європейська правда".

Міністр закордонних справ подякував Азербайджану за незмінну солідарність та практичну підтримку. За словами Сибіги, чергова партія допомоги містить потужні трансформатори, 186 км електрокабелів та інше обладнання, що допоможе зміцнити стійкість енергетичної системи України напередодні опалювального сезону.

Як повідомив посол Юрій Гусєв, загалом до України буде направлено 10 великовантажних автомобілів, які найближчим часом доставлять партію підтримки від Баку.

"Ця допомога є практичним проявом солідарності та українсько-азербайджанського стратегічного партнерства, а також вагомим внеском у зміцнення стійкості нашої енергосистеми в умовах триваючої повномасштабної російської агресії", – додав дипломат.

Як повідомлялося, минулого тижня понад 253 тонни критичного енергетичного обладнання з Литви прибули до двох регіонів України.

Писали, що Естонія виділяє 100 тисяч євро для допомоги у захисті енергетичної інфраструктури України.

4 жовтня Україна та Німеччина підписали низку домовленостей у сфері оборони та енергетичної інфраструктури. Зокрема, Німеччина спрямувала до Фонду підтримки енергетики понад 557 млн євро.