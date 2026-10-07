Азербайджан передает Украине партию энергетического оборудования

В среду Азербайджан отправил в Украину очередную партию гуманитарной помощи с энергетическим оборудованием, необходимым для восстановления и поддержания украинской энергосистемы в преддверии и в ходе отопительного сезона.

Об этом в соцсетях сообщили глава МИД Андрей Сибига и посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, передает "Европейская правда".

Министр иностранных дел поблагодарил Азербайджан за неизменную солидарность и практическую поддержку. По словам Сибиги, очередная партия помощи содержит мощные трансформаторы, 186 км электрокабелей и другое оборудование, которое поможет укрепить устойчивость энергетической системы Украины в преддверии отопительного сезона.

Как сообщил посол Юрий Гусев, всего в Украину будет направлено 10 большегрузных автомобилей, которые в ближайшее время доставят партию помощи из Баку.

"Эта помощь является практическим проявлением солидарности и украинско-азербайджанского стратегического партнерства, а также весомым вкладом в укрепление устойчивости нашей энергосистемы в условиях продолжающейся полномасштабной российской агрессии", – добавил дипломат.

Как сообщалось, на прошлой неделе более 253 тонн критически важного энергетического оборудования из Литвы поступили в два региона Украины.

Сообщалось, что Эстония выделяет 100 тысяч евро на помощь в защите энергетической инфраструктуры Украины.

4 октября Украина и Германия подписали ряд соглашений в сфере обороны и энергетической инфраструктуры. В частности, Германия направила в Фонд поддержки энергетики более 557 млн евро.