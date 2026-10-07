В Азербайджане опровергли появившиеся в СМИ слухи о связи с делом бывшего главы немецкой разведки

В среду, 7 октября, Азербайджан опроверг сообщения о том, что бывший глава Федеральной разведывательной службы Германии Август Ханнинг, задержанный по подозрению в шпионаже и разглашении государственных тайн, мог передавать секретные документы агенту из этой страны.

Об этом заявила Совет по вопросам СМИ и телерадиовещания Азербайджана, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

По данным следствия, Ханнинг незаконно получил более 2 тысяч секретных документов и мог использовать эти данные в общении с иностранным агентом. В расследовании Spiegel говорится, что конфиденциальная информация, вероятно, была передана контактному лицу из Азербайджана.

После этого Совет по вопросам СМИ и телерадиовещания Азербайджана заявил, что информация о причастности страны к этому делу является безосновательной.

"Злонамеренный умысел сил, стоящих за этой дезинформационной операцией, заключается в том, чтобы нанести ущерб отношениям между Азербайджаном и Германией", – говорится в заявлении.

Накануне стало известно, что генеральный прокурор Германии ведет расследование в отношении бывшего президента BND Августа Ханнинга по подозрению в шпионаже, разглашении государственных тайн и государственной измене. Еще одному многолетнему сотруднику разведывательной службы Манфреду Д. предъявлены обвинения в пособничестве в попытке государственной измены и пособничестве в шпионаже в ущерб Германии.

Адвокат Ханнинга пока отказался комментировать обвинения в адрес своего клиента. В случае осуждения за шпионаж в ущерб государству 80-летнему бывшему президенту BND грозит лишение свободы на срок от шести месяцев до десяти лет.

Это дело стало вторым серьезным инцидентом в BND за последние несколько лет. В настоящее время перед Берлинским апелляционным судом отвечает бывший руководитель отдела BND Карстен Л., который, как утверждается, в 2022 году вместе с другим обвиняемым шпионил в пользу России.

Между тем в Бундестаге призвали ввести запрет для бывших высокопоставленных чиновников, имевших доступ к секретным данным, заниматься лоббистской и консультантской деятельностью на фоне расследования в отношении бывшего президента разведывательного ведомства.