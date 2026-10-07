СМИ: в польской школе на фоне нападения с ножом нашли подозрительный рюкзак

Польские СМИ сообщили, что сотрудников взрывотехнической службы полиции вызвали в школу в городе Остроленка на фоне нападения с ножом.

Об этом стало известно RMF24, передает "Европейская правда".

Польской радиостанции стало известно, что сотрудники взрывотехнической службы полиции осмотрят рюкзак, который молодой человек, ранее якобы напавший с ножом на нескольких человек, принес в школу.

Отмечается, что во время предполагаемого нападения 19-летний парень оставил рюкзак в классе. Как сообщает радиостанция, когда из рюкзака начал валить дым, ученики выбросили его в окно.

Сейчас его охраняет полиция, которая ждет саперов из подразделения по борьбе с терроризмом.

Недавно в школе Сташкова в Словакии ученик ударил острым предметом двух учителей и других учеников; погибла одна учительница.

В августе в немецком Бранденбурге произошло нападение на территории частной школы; по данным полиции, в результате инцидента погибли два человека, а подозреваемый был задержан.

В том же месяце 18-летний юноша, вооруженный мечом, напал на учеников шведской средней школы, в результате чего один человек погиб, а трое получили ранения.