В Германии водитель автомобиля при обгоне врезался в мопеды, четверо погибли

Четверо человек погибли в результате лобового столкновения автомобиля с тремя мопедами в немецкой земле Бранденбург.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Welt.

Как сообщила полиция, авария произошла вечером недалеко от города Бизенталь в районе Барним.

Согласно сообщению, водитель автомобиля попытался обогнать несколько транспортных средств и столкнулся с тремя из четырех мοпедов, двигавшихся навстречу. После этого автомобиль загорелся.

По данным полиции, трое водителей мопедов и один пассажир получили в ходе столкновения настолько серьезные травмы, что погибли на месте происшествия. Водитель четвертого мопеда сумел избежать столкновения с автомобилем и не пострадал. Водитель автомобиля с травмами был доставлен в больницу.

Капелланы службы экстренной помощи и команды кризисного реагирования оказывают поддержку родственникам погибших, некоторые из которых прибыли на место происшествия, а также сотрудникам экстренных служб.

Государственная трасса № 200 была полностью закрыта для проведения спасательной операции и расследования ДТП. Пресс-секретарь полиции сообщил, что идентификация погибших еще продолжается.

Вечером 26 августа мужчина въехал на своём автомобиле в группу людей возле бара в Кани, что на северо-западе Франции; в результате инцидента один человек погиб, ещё около десяти получили ранения.

А перед этим в Берлине один человек погиб, а 16 человек получили травмы после того, как автомобиль врезался в толпу во время одного из крупнейших в Европе мероприятий ЛГБТ+.