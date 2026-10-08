Эстонские спасатели передали Украине партию снаряжения

Департамент спасательных служб Эстонии передал Украине оборудоване, чтобы помочь местным спасателям сберечь жизни людей и ликвидировать последствия российских атак.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В Украину отправили два больших контейнера со спасательным снаряжением, в частности с касками, защитной одеждой, мотопомпами, генераторами, пожарными рукавами и одним мини-трактором. Делегация Спасательного департамента передала оборудование 29 сентября в городе Вишневом, недалеко от Киева.

По словам генерального директора Спасательного департамента Марго Клаоса, ведомство тесно сотрудничает с украинскими коллегами.

"Мы не должны забывать, что российская военная агрессия выходит далеко за пределы линии фронта, и именно спасателям приходится ликвидировать последствия этих атак. Ожидается, что впереди Украину ждет самая тяжелая зима за время войны, и мы стараемся помочь местным спасателям всем, чем только можем", – добавил Клаос.

"Интенсивность российских атак в Украине в последние недели возросла, особенно участились атаки с использованием дронов и ракет, поэтому оборудование изнашивается очень быстро", – отметил руководитель административного отдела Спасательного департамента и глава гуманитарной миссии Тармо Волтейн.

В последние годы Спасательный департамент неоднократно передавал Украине снаряжение и технику – спасательные автомобили, дроны, защитные костюмы для саперов, каски, генераторы – как для спасателей, так и для специалистов по разминированию. В 2023 году после разрушения Каховской плотины для ликвидации последствий вызванного этим наводнения Украине были переданы лодки, пожарные рукава, насосы, абсорбирующие материалы, сухие гидрокостюмы, резиновые сапоги и спасжилеты.

Напомним, в ответ на запрос Украины о поддержке правительство Латвии во вторник, 6 октября, одобрило отправку Украине гуманитарной помощи от латвийской сферы здравоохранения – медицинского оборудования для ухода за пациентами и оказания неотложной помощи, а также автомобилей скорой помощи.

На прошлой неделе стало известно, что Норвегия увеличивает финансовую поддержку гуманитарной деятельности в отношении похищенных Россией украинских детей, гражданских лиц, лишенных свободы, и военнопленных, объявив о новом взносе в размере 25 млн крон (2,3 млн евро).