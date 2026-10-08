У Польщі поліцейські підстрелили чоловіка, який кинувся на них із ножем
У польському місті Шамотули, що у Великопольському воєводстві, 34-річний чоловік із ножем кинувся на поліцейських, які відкрили вогонь і поранили його.
Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.
Поліцейські отримали повідомлення про чоловіка з ножем, який своєю поведінкою створював загрозу. Він зайшов до одного з перукарських салонів на міській площі.
Коли патруль прибув на місце, чоловік кинувся на правоохоронців і не реагував на їхні вимоги. Спочатку поліцейські застосували електрошокер, однак це не дало результату.
Під час інциденту чоловік переміщався, і зрештою на одній із вулиць міста поліцейські зупинили його пострілом. За попередніми даними, 34-річний чоловік сам завдав собі ножового поранення під пахвою. Також він отримав вогнепальне поранення.
Крім того, була поранена випадкова людина, яка перебувала неподалік. Обох постраждалих доправили до лікарні.
Нагадаємо, напередодні у Польщі сталась серія нападів з ножем у школах. Зокрема, внаслідк нападу у школі у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства загинула 37-річна прибиральниця.
Ще двоє людей постраждали в результаті нападу 15-річного підлітка, який був учнем цієї школи.
Дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл №4 в польському місті Остроленка.
Паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.