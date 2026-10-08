У Польщі поліцейські підстрелили чоловіка, який кинувся на них із ножем

У польському місті Шамотули, що у Великопольському воєводстві, 34-річний чоловік із ножем кинувся на поліцейських, які відкрили вогонь і поранили його.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує RMF 24.

Поліцейські отримали повідомлення про чоловіка з ножем, який своєю поведінкою створював загрозу. Він зайшов до одного з перукарських салонів на міській площі.

Коли патруль прибув на місце, чоловік кинувся на правоохоронців і не реагував на їхні вимоги. Спочатку поліцейські застосували електрошокер, однак це не дало результату.

Під час інциденту чоловік переміщався, і зрештою на одній із вулиць міста поліцейські зупинили його пострілом. За попередніми даними, 34-річний чоловік сам завдав собі ножового поранення під пахвою. Також він отримав вогнепальне поранення.

Крім того, була поранена випадкова людина, яка перебувала неподалік. Обох постраждалих доправили до лікарні.

Нагадаємо, напередодні у Польщі сталась серія нападів з ножем у школах. Зокрема, внаслідк нападу у школі у селі Лещидул-Новіни Мазовецького воєводства загинула 37-річна прибиральниця.

Ще двоє людей постраждали в результаті нападу 15-річного підлітка, який був учнем цієї школи.

Дев'ятеро людей отримали поранення під час нападу в Комплексі професійних шкіл №4 в польському місті Остроленка.

Паралельно з нападом у школі в Остроленці в середу відбулася також поліцейська операція в місті Серпц, яка запобігла іншому нападу.