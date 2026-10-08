В Польше полицейские ранили мужчину, который набросился на них с ножом

В польском городе Шамотулы, расположенном в Великопольском воеводстве, 34-летний мужчина с ножом набросился на полицейских, которые открыли огонь и ранили его.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Полицейские получили сообщение о мужчине с ножом, который своим поведением создавал угрозу. Он зашел в один из парикмахерских салонов на городской площади.

Когда патруль прибыл на место, мужчина набросился на правоохранителей и не реагировал на их требования. Сначала полицейские применили электрошокер, однако это не дало результата.

Во время инцидента мужчина перемещался, и в конце концов на одной из улиц города полицейские остановили его выстрелом. По предварительным данным, 34-летний мужчина сам нанес себе ножевое ранение под мышкой. Также он получил огнестрельное ранение.

Кроме того, была ранена случайная прохожая, находившаяся неподалеку. Обоих пострадавших доставили в больницу.

Напомним, накануне в Польше произошла серия нападений с ножом в школах. В частности, в результате нападения в школе в селе Лещидул-Новины Мазовецкого воеводства погибла 37-летняя уборщица.

Еще два человека пострадали в результате нападения 15-летнего подростка, который был учеником этой школы.

Девять человек получили ранения во время нападения в Комплексе профессиональных школ № 4 в польском городе Остроленка.

Параллельно с нападением в школе в Остроленке в среду прошла также полицейская операция в городе Серпц, которая предотвратила еще одно нападение.