Польские прокуроры обратились к Украине с просьбой о помощи в расследовании нападения в монастыре

Прокуроры из Перемышля обратились к Украине с просьбой о помощи в расследовании дела о нападении с ножом, в результате которого две недели назад в аббатстве в Ярославе были ранены пять человек, в том числе один – смертельно.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Прокуратура просит проверить, проходил ли подозреваемый психиатрическое лечение в Украине, и прислать медицинскую документацию, если таковая имеется.

Этот запрос связан с тем, что мужчина находится в психиатрической больнице с признаками психоза, поэтому прокуроры предполагают, что он мог проходить лечение или диагностику в Украине.

Прокуратура также просит допросить в качестве свидетеля мать мужчины, который родом с запада Украины, из Ивано-Франковской области.

В среду мужчина признался в убийстве, покушении на убийство и причинении тяжких телесных повреждений. Обвинения ему были предъявлены в больнице, как только эксперты признали, что его состояние здоровья это позволяет.

Однако Игорь М. отказался давать объяснения.

24 сентября утром 31-летний гражданин Украины напал с ножом на четырех мужчин и одну женщину на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской в польском городе Ярослав. В результате нападения погиб священник.

В польской прокуратуре сообщили, что украинец в четверг въехал в Польшу с территории Германии. Он направлялся к пограничному переходу в Корчове, однако границу не пересек. Мужчина проник на территорию монастыря, а затем вошел в кухонные помещения.

Судебные психиатры констатировали у него признаки психического заболевания в виде острых, многоформных психотических расстройств. Нынешнее состояние 31-летнего мужчины не позволяет ему участвовать в судебных процедурах, в частности в допросе.

В субботу, 26 сентября, Районный суд в Ярославе удовлетворил ходатайство прокуратуры о применении меры пресечения в виде предварительного заключения в отношении Игоря М.