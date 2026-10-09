США будут транслировать в прямом эфире казнь бывшего военнослужащего

США будут транслировать в прямом эфире предстоящую казнь расстрельной командой армии стрелка, который в 2009 году убил 13 человек на военной базе Форт-Худ.

Об этом сообщил Пентагон, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нидал Хасан, бывший армейский психиатр, станет первым человеком, казненным расстрельной командой американских военных с 1945 года.

Казнь запланирована на 3 декабря на той же огромной базе в Техасе, где Хасан открыл огонь из пистолета с лазерным прицелом в медицинском учреждении. Это происходит на фоне обострения дебатов в США по поводу смертной казни после неудачной попытки казнить женщину из Теннесси посредством смертельной инъекции на прошлой неделе.

"Это будет транслироваться в прямом эфире. Подробности будут предоставлены позже", – сообщил представитель Пентагона.

Министр обороны Пит Хегсет, который выступал за казнь Хасана расстрелом, подтвердил планы прямой трансляции казни в посте в X.

В прошлом СМИ пытались транслировать казни в США по телевидению, но суды запрещали это. По словам экспертов, ни одна другая страна, насколько известно, не транслирует по телевидению или в прямом эфире законные казни.

Публичные казни стали чрезвычайно редкими во всём мире. Среди стран, которые, как известно, проводили их в последние годы, – Иран и Афганистан, находящийся под контролем "Талибана".

Внесудебные линчевания в США, часто совершаемые белыми толпами, нацеленными на чернокожих американцев, были публичными зрелищами вплоть до XX века. Последняя законно санкционированная публичная казнь в США состоялась в 1936 году, отмечают эксперты по вопросам смертной казни. Тысячи людей наблюдали за повешением в 1936 году молодого чернокожего мужчины, приговоренного к смертной казни за изнасилование белой женщины.

Хегсет заявил в программе Human Events Daily, что решение казнить Хасана расстрелом в Форт-Худе в четверг в 13:00 – примерно в то же время, в тот же день недели и в том же месте, где произошла стрельба в 2009 году, – было "очевидным".

"Мы позаботимся о том, чтобы люди могли это увидеть, чтобы это было публично. Потому что люди должны понять, что… за такие поступки следуют серьезные последствия", – сказал Хегсет.

На вопрос, выдвигал ли Хасан какие-либо последние просьбы, Хегсет ответил: "Мне все равно. Мы увидимся с ним 3 декабря".

В августе 2013 года военный трибунал приговорил Хасана к смертной казни, признав его виновным по 45 пунктам обвинения в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство.

Стрельба произошла за несколько недель до того, как Хасана, которому сейчас 56 лет, должны были отправить в Афганистан. В результате ранения, полученного от выстрела полиции во время ареста, он остался частично парализованным и прикованным к инвалидной коляске.

Согласно военному законодательству США, президент США должен утвердить казнь расстрельной командой. Президент Дональд Трамп сделал это по рекомендации Хегсета, сообщил в понедельник Пентагон.

Общественная организация Death Penalty Action, выступающая против смертной казни, отметила, что казнь Хасана станет первой военной казнью с 1961 года.

По данным Информационного центра по вопросам смертной казни, казнь 1961 года была осуществлена путем повешения.

Последние известные казни, приведённые в исполнение военными расстрельными командами США, состоялись в 1945 году, сообщил центр.

Напомним, в 2024 году высший апелляционный суд Франции отказал в реабилитации Жаку Фешу, казнённому в 1957 году на гильотине за убийство 35-летнего полицейского Жана-Батиста Верна.

В настоящее время смертная казнь запрещена во всех европейских государствах, за исключением Беларуси, но отдельные политики время от времени поднимают вопрос о возможности её восстановления.