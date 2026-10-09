У Кремлі погодилися зі словами Рубіо про глухий кут у переговорах

Речник Кремля Дмитрій Пєсков погодився зі словами держсекретаря США Марко Рубіо про те, що наразі немає перспектив для дипломатичного врегулювання російсько-української війни.

Слова Пєскова цитує РБК, пише "Європейська правда".

У Росії поділяють думку Рубіо про те, що російсько-українська війна зайшла у глухий кут.

"Рубіо дійсно має рацію: поки що ми не бачимо жодних передумов. І те, з чого ми починали – заява Зеленського – якраз свідчить про те, що жодних передумов поки що не проглядається. Але мистецтво дипломатів якраз і полягає в тому, щоб знайти якусь лазівку, яка дозволить вийти на мирну траєкторію", – сказав Пєсков.

Речник Кремля заявив, що не бачить найближчої перспективи для проведення тристороннього саміту між правителем РФ Владіміром Путіним, президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом.

Він повторив позицію Кремля, що Росія прагне всебічного вирішення конфлікту та не зацікавлена ​​в тимчасових заходах, таких як обмежене припинення вогню.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що наразі завершення російсько-української війни шляхом дипломатичних переговорів є "недосяжним".

Коментуючи висловлювання Рубіо, президент Володимир Зеленський закликав США не намагатися домовлятися з росіянами про економічні проєкти на майбутнє, а натомість тиснути на Москву санкціями.

Зеленський також повідомив, що українські перемовники перебуватимуть у США 9-10 жовтня для переговорів з американською стороною.

Спецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер напередодні зустрічі з українськими перемовниками та європейцями обговорили з Дональдом Трампом останні напрацювання у зусиллях з досягнення миру в Україні.