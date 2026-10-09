Ситуація в районі Добропілля: що відбувається на напрямку

Міноборони Росії заявило про оточення оборонного вузла в Добропіллі та просування в бік Олександрівки. Командири українських підрозділів спростували це повідомлення. Т.в.о. командира 1-го корпусу НГУ "Азов" Микита Надточій повідомляє, що Добропілля перебуває під контролем Сил оборони України, а російські групи знищуються на підступах і в міжпозиційному просторі.

Хто контролює Добропілля?

Полковник Надточій зазначає, що населений пункт контролює 1-й корпус НГУ "Азов" і суміжні підрозділи. Міноборони РФ стверджувало, що в оточення потрапили українські військові з 4-ї та 15-ї бригад Національної гвардії України, а також 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Командир 14-ї бригади оперативного призначення НГУ "Червона Калина" Максим Кравець заявив, що на лінії бойового зіткнення немає підтверджень оточення чи прориву в напрямку Олександрівки.

Як підрозділи стримують штурми?

Командири описали кілька способів, якими Сили оборони протидіють російським групам на цьому напрямку:

20-та бригада оперативного призначення НГУ "Любарт" разом із суміжними підрозділами відбиває штурми й виявляє противника, який намагається інфільтруватися.

4-та бригада оперативного призначення НГУ "Рубіж" щодня зриває від 4 до 6 спроб наблизитися до переднього краю. Командир Микита Пліхун повідомив, що по російських штурмових групах завдають ударів безпілотниками.

15-та бригада оперативного призначення НГУ "Кара-Даг" утримує визначені рубежі. Її командир Олександр Рясний розповів, що піхоту прикривають дрони, а артилерія працює по противнику.

25-й окремий штурмовий полк "Рись" виявляє російські групи на напрямку. Начальник розвідки полку Станіслав Коринець пояснив заяви РФ бажанням показати власному суспільству новини про успіхи на фронті.

За словами командирів, чиї підрозділи працюють на Добропільському напрямку, усі бригади та полки взаємодіють, щоб виявляти противника до його наближення до позицій. Про спільну роботу також розповів командир 425-го окремого штурмового полку "Скеля" Дмитро Семенюк. Він зазначив, що завдяки взаємодії окремі ділянки стали безпечнішими для пересування.

Які втрати називають військові?

За даними Максима Кравця, за останній місяць у смузі "Червоної Калини" російські війська втратили до 210 військових убитими та до 60 пораненими. Також знищено близько семи одиниць техніки.

Начальник Центру спеціального призначення НГУ "Омега" Павло Яцюк повідомив, що від початку року підрозділ знищив майже 1500 російських військових, близько 1000 одиниць техніки, 3700 безпілотників і приблизно 100 артилерійських систем. Детальніше про ситуацію в районі Добропілля читайте на azov.army.