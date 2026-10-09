У Франції знайшли викрадені картини Ренуара і затримали шістьох підозрюваних у крадіжці

У Франції виявили дві картини П'єра-Огюста Ренуара, які були викрадені минулого місяця з музею у місті Кань-сюр-Мер, що на півдні країни.

Про це повідомляє AP, інформує "Європейська правда".

Крім того, в рамках розслідування пограбування музею було затримано шістьох підозрюваних.

Мер міста, в якому розташований Музей Ренуара, Брайан Массон, виступив із заявою, в якій високо оцінив роботу слідчих, які зуміли розшукати картини та підозрюваних. У заяві не уточнювалося, яким чином їм це вдалося.

Регіональна прокуратура та поліція не відразу відповіли на запити про коментарі.

Двома зниклими картинами були "Портрет мадам Колонна Романо" та "Молода жінка біля колодязя".

Під час пограбування, що сталося минулого місяця, злодії перерізали паркан, проникли через вікно і спочатку викрали чотири цінні картини Ренуара, але під час втечі кинули дві з них. Слідчі розгорнули пошуки злочинців по всій країні.

За даними регіональної прокуратури, вся операція тривала менше трьох хвилин і була спрямована на викрадення найцінніших творів із музею Ренуара в місті Кань-сюр-Мер.

Наприкінці серпня двоє чоловіків викрали з Музею прикладного мистецтва (MAK) у центрі Відня кольє, оздоблене діамантами, яке належало єгипетській королеві Назлі.

27 серпня в Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали артефакти бронзової доби.

15 серпня на італійському острові Сицилія сталось пограбування музею, під час якого винесли чотири полотна Антонелло да Мессіни.