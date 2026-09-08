У Франції пограбували музей з картинами Ренуара

Вранці 8 вересня невідомі пограбували музей П'єра-Огюста Ренуара у французькому місті Кань-сюр-Мер.

Про це повідомляє TF1, пише "Європейська правда".

Сигналізація у музеї французького художника спрацювала о 5:48 ранку у вівторок, 8 вересня. За 5 хвилин після сигналу на місце прибула муніципальна поліція.

На кадрах з камер відеоспостереження слідчі побачили двох зловмисників, які вирізали картини з рам. Як повідомляється, було викрадено три твори, назви яких поки що не уточнюються. Наразі невідомо, чи йдеться про картини самого художника.

Зазначається, що спершу крадії винесли чотири картини, однак впустили одну з них під час втечі від поліції.

Музей Ренуара розташований у Домен-де-Коллет, маєтку, придбаному художником у 1907 році. Окрім тринадцяти картин Ренуара, там зберігаються твори низки інших митців, таких як Майоль, Боннар та Дюфі.

Наприкінці серпня двоє чоловіків викрали з Музею прикладного мистецтва (MAK) у центрі Відня кольє, оздоблене діамантами, яке належало єгипетській королеві Назлі.

27 серпня в Іспанії за чотири хвилини пограбували музей і викрали артефакти бронзової доби.

15 серпня на італійському острові Сицилія сталось пограбування музею, під час якого винесли чотири полотна Антонелло да Мессіни.