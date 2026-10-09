Во Франции нашли похищенные картины Ренуара и задержали шестерых подозреваемых в краже

Во Франции обнаружили две картины Пьера-Огюста Ренуара, которые были похищены в прошлом месяце из музея в городе Кань-сюр-Мер, расположенного на юге страны.

Об этом сообщает AP, информирует "Европейская правда".

Кроме того, в рамках расследования ограбления музея были задержаны шесть подозреваемых.

Мэр города, в котором расположен Музей Ренуара, Брайан Массон, выступил с заявлением, в котором высоко оценил работу следователей, сумевших разыскать картины и подозреваемых. В заявлении не уточнялось, каким образом им это удалось.

Региональная прокуратура и полиция не сразу ответили на запросы о комментариях.

Двумя пропавшими картинами были "Портрет мадам Колонна Романо" и "Молодая женщина у колодца".

Во время ограбления, произошедшего в прошлом месяце, воры перерезали забор, проникли через окно и сначала похитили четыре ценные картины Ренуара, но во время побега бросили две из них. Следователи развернули поиски преступников по всей стране.

По данным региональной прокуратуры, вся операция длилась менее трёх минут и была направлена на похищение самых ценных произведений из музея Ренуара в городе Кань-сюр-Мер.

В конце августа двое мужчин похитили из Музея прикладного искусства (MAK) в центре Вены колье, украшенное бриллиантами, которое принадлежало египетской королеве Назли.

27 августа в Испании за четыре минуты ограбили музей и похитили артефакты бронзовой эпохи.

15 августа на итальянском острове Сицилия произошло ограбление музея, в ходе которого были похищены четыре полотна Антонелло да Мессины.