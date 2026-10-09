У графстві на півночі Англії оголосили посуху

У графістві Йоркшир, що на півночі Англії, Агентство з охорони навколишнього середовища оголосило посуху через брак весняних та літніх опадів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Незважаючи на нещодавні опади, у багатьох районах регіону спостерігається низький рівень води у водосховищах та річках.

Наприкінці липня для цього району було оголошено статус "тривалої посушливої погоди", який тепер перекваліфіковано на "посуху".

Заява Агентства з охорони навколишнього середовища з’явилася після незвично посушливого вересня, коли відсутність опадів у осінні місяці призвела до того, що рівень води в річках та грунтових водах у деяких районах Йоркширу опустився до дуже низьких позначок.

Регіональний менеджер з питань навколишнього середовища Вікі Тауненд зазначила, що цей період з квітня по вересень став п’ятим найпосушливішим за всю історію спостережень.

Навіть якщо протягом кількох тижнів йтимуть дощі, не можливо буде швидко подолати наслідки нестачі опадів, що спостерігалася протягом дуже посушливої весни та літа.

Нагадаємо, міністерка охорони навколишнього середовища Франції Монік Барбу прогнозувала, що збитки від посухи для країни становитимуть від 10 до 15 млрд євро.

А у Латвії наприкінці вересня оголосили надзвичайну ситуацію в сільському господарстві у зв’язку з наслідками злив та повеней 2026 року.