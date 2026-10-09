В графстве на севере Англии объявили засуху

В графстве Йоркшир, расположенном на севере Англии, Агентство по охране окружающей среды объявило засуху из-за недостатка весенних и летних осадков.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Несмотря на недавние осадки, во многих районах региона наблюдается низкий уровень воды в водохранилищах и реках.

В конце июля для этого района был объявлен статус "длительной засушливой погоды", который теперь переквалифицирован в "засуху".

Заявление Агентства по охране окружающей среды появилось после необычно засушливого сентября, когда отсутствие осадков в осенние месяцы привело к тому, что уровень воды в реках и грунтовых водах в некоторых районах Йоркшира опустился до очень низких отметок.

Региональный менеджер по вопросам окружающей среды Вики Тауненд отметила, что период с апреля по сентябрь стал пятым самым засушливым за всю историю наблюдений.

Даже если в течение нескольких недель будут идти дожди, быстро преодолеть последствия недостатка осадков, наблюдавшегося в течение очень засушливой весны и лета, не удастся.

Напомним, министр охраны окружающей среды Франции Моник Барбу прогнозировала, что ущерб от засухи для страны составит от 10 до 15 млрд евро.

А в Латвии в конце сентября объявили чрезвычайную ситуацию в сельском хозяйстве в связи с последствиями ливней и наводнений 2026 года.