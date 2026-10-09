Україна підтримала МКС після оголошених санкцій США
Україна заявила про свою підтримку Міжнародного кримінального суду (МКС) після оголошеного рішення США щодо запровадження санкцій проти інституції.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України в Х.
В українському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що для України МКС є найважливішою інституцією в зусиллях щодо притягнення до відповідальності за російські воєнні злочини та забезпечення правосуддя для жертв російської агресії і тих, хто вижив.
"Ми, як і раніше, віддані співпраці з іншими державами-учасницями Римського статуту з метою забезпечення ефективного функціонування Суду", – наголошується у заяві.
Повідомляли, що адміністрація президента США Дональда Трампа в п’ятницю запровадила санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС).
Своєю чергою в МКС заявили, що убезпечили себе від можливих санкцій з боку США.
Тим часом в Європейській комісії заявили, що шкодують з приводу рішення США запровадити санкції проти МКС.