Украина поддержала МУС после объявления санкций со стороны США

Украина заявила о своей поддержке Международного уголовного суда (МУС) после объявления решения США о введении санкций против этого органа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в Х.

В украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что для Украины МУС является важнейшей институцией в усилиях по привлечению к ответственности за российские военные преступления и обеспечению правосудия для жертв российской агрессии и тех, кто выжил.

"Мы, как и прежде, привержены сотрудничеству с другими государствами-участниками Римского статута с целью обеспечения эффективного функционирования Суда", – подчеркивается в заявлении.

Сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа в пятницу ввела санкции против Международного уголовного суда (МУС).

В свою очередь в МУС заявили, что обезопасили себя от возможных санкций со стороны США.

Между тем в Европейской комиссии заявили, что сожалеют по поводу решения США ввести санкции против МУС.