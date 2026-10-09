Україна висловила протест через звинувачення Мінська в атаці на вантажівку в Росії

У МЗС України висловили протест у звʼязку з викликом тимчасового повіреного у справах України в Білорусі до зовнішньополітичного відомства у Мінську та заявами білоруської сторони щодо нібито атаки українського дрона на білоруську вантажівку у Брянській області Росії.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС України, повідомляє "Європейська правда".

Як він наголосив, покладення на Україну відповідальності без оприлюднення переконливих доказів причетності до інциденту з вантажівкою у Брянські області є безпідставним.

"Публічні звинувачення України з боку Мінська супроводжуються риторикою про нібито навмисне втягування Білорусі в конфлікт та погрозами "адекватних заходів реагування". Відкидаємо такі абсурдні закиди від країни, яка є співучасницею злочину агресії проти України та надає широке сприяння Росії у злочинній загарбницькій війни проти нашої держави", – заявив речник МЗС України.

У МЗС засудили спроби перекладання відповідальності за наслідки російської агресії, створення образу України як джерела загроз для Білорусі та свідоме нагнітання напруженості в регіоні. Білоруську сторону закликали утримуватися від бездоказових звинувачень, погроз та інформаційних маніпуляцій.

У МЗС Білорусі раніше заявили, що 9 жовтня викликали тимчасового повіреного у справах України Івана Новицького у зв’язку з вчорашньою нібито атакою українського дрона на вантажний автомобіль з білоруською реєстрацією в Брянській області РФ. В результаті цієї атаки, за словами білоруського відоства, громадянка Білорусі отримала тяжкі тілесні ушкодження.

Українському дипломату було вручено ноту протесту, в якій зазначено, що "Київ уже раніше попереджався про неприпустимість подібних дій".

"Приналежність автомобіля була очевидною, і білоруська сторона має підстави розглядати атаку як навмисну. Українську сторону застережено від повторення подібних дій. Підкреслено, що відповідальність за їхні наслідки повністю лягає на владу України. Білорусь залишає за собою право на адекватні заходи реагування", – заявили у білоруському міністерстві.

Нагадаємо, у серпні Україна нагадала Білорусі, що "розрізняє білоруський народ і режим Лукашенка".

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Росія продовжує спроби втягнути Білорусь у війну.